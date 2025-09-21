ÄÕ½Å¤ÏµÈ¸¶¤Î¤¿¤áÀ¯±é¡¢²ÎËû¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¤Æ¤¤¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè37²ó¤¢¤é¤¹¤¸
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ï¡¢1700Ç¯Âå¤Ë¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºîÌÜ¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤ä17Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤¬Ã´¤¦¡£¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£Âè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×
½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬µî¤ê¡¢À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤â¼¹É®¤ò¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏÆÊÌÚ¤Î¾¦¿Í¤«¤éÆùÉ®²è¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï´þÙÐÎá¡¢Ãæ½§¤Î¼è¤ê²õ¤·¡¢Âç±ü¤Ø¤Î·ðÌó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿µÈ¸¶¤Î¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÀ¯±é¡¢²ÎËû¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬¤½¤Î´ë²è¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£