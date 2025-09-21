クレモネーゼvsパルマ スタメン発表
[9.21 セリエA第4節](Stadio Giovanni Zini)
※22:00開始
<出場メンバー>
[クレモネーゼ]
先発
GK 1 エミル・アウデロ
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 15 マッテオ ビアンケッティ
DF 24 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
MF 7 アレッシオ・ゼルビン
MF 18 M. Collocolo
MF 27 J. Vandeputte
MF 38 ワレン・ボンド
FW 20 フランコ・バスケス
FW 99 アントニオ・サナブリア
控え
GK 16 マルコ・シルベストリ
GK 69 ラポ ナヴァ
DF 4 T. Barbieri
DF 22 ロマーノ フロリアーニ
DF 23 フェデリコ・チェッケリーニ
DF 30 ミカイル・ファイ
DF 55 F. Folino
MF 33 アルベルト・グラッシ
MF 48 D. Lordkipanidze
FW 11 デニス・ヨンセン
FW 14 ファリス・モウムバグナ
FW 90 フェデリコ・ボナッツォーリ
監督
ダビデ・ニコラ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 11 ポントゥス・アルムクビスト
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 21 ガエタノ・オリスタニオ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 65 エリア・プリッコ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
