[9.21 セリエA第4節](Stadio Giovanni Zini)

※22:00開始

<出場メンバー>

[クレモネーゼ]

先発

GK 1 エミル・アウデロ

DF 6 フェデリコ・バスキロット

DF 15 マッテオ ビアンケッティ

DF 24 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ

MF 7 アレッシオ・ゼルビン

MF 18 M. Collocolo

MF 27 J. Vandeputte

MF 38 ワレン・ボンド

FW 20 フランコ・バスケス

FW 99 アントニオ・サナブリア

控え

GK 16 マルコ・シルベストリ

GK 69 ラポ ナヴァ

DF 4 T. Barbieri

DF 22 ロマーノ フロリアーニ

DF 23 フェデリコ・チェッケリーニ

DF 30 ミカイル・ファイ

DF 55 F. Folino

MF 33 アルベルト・グラッシ

MF 48 D. Lordkipanidze

FW 11 デニス・ヨンセン

FW 14 ファリス・モウムバグナ

FW 90 フェデリコ・ボナッツォーリ

監督

ダビデ・ニコラ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 3 ニアカテ・エンディアエ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 11 ポントゥス・アルムクビスト

MF 14 エマヌエーレ・バレーリ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 32 パトリック・クトローネ

控え

GK 40 エドアルド・コルビ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 18 マティアス・ルービク

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 63 ニコラス・トラブッキ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 21 ガエタノ・オリスタニオ

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

MF 65 エリア・プリッコ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 19 T. Begić

FW 30 ミラン・ジュリッチ

監督

Carlos Cuesta García

