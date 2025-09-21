PARK LIFEでは、このステージの大トリを飾る木村カエラを待つ人々が丘を埋め尽くしていた。

◆ライブ写真

子ども連れの家族も多く、子どもから大人まで愛されている存在であることがよくわかる。アイゴンこと會田茂一（G）、村田シゲ（B）、岡本啓佑（Dr）、テリーこと中村圭作（Key）に続いて大歓声に迎えられたカエラはステージから周囲をぐるりと眺めると、ストラトキャスターを抱えながら、「めっちゃ人集まってるじゃん！ うれしい！ ヤバい。みんな（裏でやっている）打首獄門同好会のところじゃなくてこっち来てくれたんだね（笑）」と感謝しつつ和ませてからライブ開始。アイゴンがリフを弾き始めて、カエラのカウントからバンドが一斉に音を出す。「ヘイ！ 中津川ー！」と勢いよく歌い出したのは、「BEAT」だ。武骨なロックチューンに煽られて押し寄せる人々で、ステージ周辺はますますギッシリに。アイゴンがギターソロを決めると、カエラはドラムセットの台に乗って豪快にストロークする。シャツがギターの弦にかかるのもものともせず、ギターをかき鳴らして歌う荒々しさを見せた。

続く「You bet!!」では、ギターを置いてシャツを脱ぐ。疾走する演奏に乗って、ハンドマイクでステージ上を動き回り、激しくアクションしながらハイトーンで歌い上げる。間奏でシンセのつまみを操作しながらバンドの音にアクセントを加える等、自由自在なパフォーマンスで楽しませた。

「どうも木村カエラです！ 最初からかっ飛ばしすぎてごめん。大丈夫だった？ トリだからちょっと気合入っちゃって。次はみんなが知ってる曲を」と、「リルラ リルハ」を歌うことを告げると歓声が飛び、沸き起こった手拍子に乗って歌い出す。ステージ端まで動きながら歌うと、サビで一体となる盛り上がりに。「今しかない この時間を」という歌詞が、このステージ2日間の締めくくりとなることを感じさせて、なんだか少し寂しさもあり。

「この真っ暗（な時間）に合うようにアレンジしてきた曲」として、音数が少なくチルなサウンドがスタート。「Ring a Ding Dong」を歌い出すとドッと歓声が起こった。親しみやすさにさらに癒しが加わったアレンジで、小高い丘の隅々まで丁寧に届けるように歌われた。

「最高！」の声に「知ってる！ みんなも最高」と応えるカエラ。「Sun shower」では、アコースティックギターをつま弾くアイゴンの軽快な音色に、たおやかな日差しを思わせるストリングスが重なり、艶やかなピアノ、どっしりとした大地のようなドラム、ベースが支えるサウンドに、空を仰ぎ優雅に身を翻して歌う。曲ごとに身振り手振りを交えての表現が、歌と演奏をさらに引き立たせている。

「人の目を気にしてたら何にもできない。でも人の目って気になる人が多いと思う。次に歌いたいのは、 “自分のことだけを考えてやればいいじゃん”っていう歌」との紹介から歌われたのは、「KEKKO」。疾走する鋭いサウンドをバックにアコギを弾きながら歌うと、頭上に両手を掲げて手拍子しながら盛り上がるオーディエンス。レアな楽曲ながら、怒涛のロックチューンが野性的なステージにぴったりだ。

「かっこよかったでしょ！」と笑顔を見せると、その勢いをかって始まった「Yellow」から後半へと突入。再びハンドマイクで激しくアクションしながら、2ビートに乗って歌い終え、「TREE CLIMBERS」へ。「ヘイヘイ！」と煽るカエラに、闇夜のフィールドから拳が突き上がる。「みんなで一緒にクラップしよう！」と呼び掛けると、手を叩く大きな音が響き渡った。畳みかけるように始まった「Magic Music」では、「私がずっと大事にしてきた曲です。サビでジャンプするんだけど、してくれる？」と1人1人に語り掛けるように告げ、全員一斉にジャンプ。「みんなの笑顔が見・た・い！」と叫んだカエラに大喝采が飛んだ。

「最後にこの曲を選んだの。最後はみんなの歌声で、今日と言う日を締めましょう」。ラストに歌われたのは、「Butterfly」。ピアノに合わせて歌い出すと、みんな静かに聴き入っている。まっすぐなメッセージを伝える歌声が、すっかり夜が更けた中津川のしんと澄み切った空気を震わせる。エンディングを歌うカエラに、「ララララララ」と大合唱が返ってきて、「そうだ！ みんなが主役だー！」と笑顔で叫ぶカエラ。見事なロングトーンで締めて、「歌声、最高！ ちょっと泣きそうだった。ありがとう〜！」と、最後はメンバーと手を繋ぎ深々と一礼して、PARK LIFEのトリを大きな多幸感と共に締めくくった。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎木下マリ

■セットリスト 1.BEAT

2.You bet!!

3.リルラ リルハ

4.Ring a Ding Dong

5.Sun shower

6.KEKKO

7.Yellow

8.TREE CLIMBERS

9.Magic Music

10.Butterfly

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

