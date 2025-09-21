株式会社BMSGは、2025年9月21日に設立5周年を記念した1日限りのスペシャルイベント『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』を神奈川・Kアリーナ横浜にて開催した。

本イベントはBMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」会員限定イベントでありながら、1万人超が来場。SKY-HIを中心に、Novel Core、BE:FIRST（MANATO,RYUHEI）、Aile The Shota、MAZZEL（KAIRYU,RAN）、HANA（CHIKA,JISOO,KOHARU,MAHINA）らBMSG所属アーティストが登壇し、初公開となる写真や動画を元に5年間を振り返る企画やファン参加型のトークセッション、SKY-HIによるBMSGの今後のビジョン共有など、濃密なプログラムを展開。会場は終始温かい笑顔と感動に包まれ、ときには笑い声も響く、まさに“BOND（絆）”を象徴する時間となった。

最後のセッションには、BMSGの3つ目のボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した新グループ「STARGLOW」の5名（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）が登壇。グループ結成後初めて観客の前に立った彼らは、堂々とした姿で大きな拍手と期待の歓声を浴び、デビューに向けた力強い一歩を踏み出した。

通常のライブイベントとは異なり、対話を軸に構成された本イベントは、「共に学び、共に創る」B-Townの意義を示すとともに、新グループ「STARGLOW」を迎えたBMSGの未来への起点ともなった。

