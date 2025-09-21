Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö´Ø·¸¤Í¤§¡ª¡×¡¡¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤ÈÄØµ´ÅÛ¤¬¡ØÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤òÇ®¾§
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢ÂÎ©¶èÄ¹¤Î¶áÆ£¤ä¤è¤¤¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤ÈÄØµ´ÅÛ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î¡ØÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤Ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ö¤Þ¤º¡¢¡È¤Ê¤¼»ä¤Ë¡©¡É¡×
¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤È¤È¤Ê¤¦¡¢Àé½»¡£¡ÙÂÎ©¶èËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢º£²óPRÃ´Åö¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Î°§»¢¤Ç¡Ö¤Þ¤º¡¢¡È¤Ê¤¼»ä¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àé½»¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¥í¥±¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Àé½»¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤ÈÄØµ´ÅÛ¤¬¡ÈÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÇ®¾§
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤µ¤ó¤È¡¢ÄØµ´ÅÛ¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦BARBEE BOYS¤Ë¤Õ¤ó¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ì¾¶Ê¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¡ÈÀé½»¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÇ®¾§¤·¡¢RG¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡ÊËÌÀé½»±ØÁ°¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥¤¤òÌÜ°õ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Á¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¡Ö(Àé½»¤ÈBARBEE BOYS¤Ï)´Ø·¸¤Í¤§¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£