プロ野球のファームは21日、イースタン、ウエスタン両リーグで計7試合が行われた。

日本ハムは巨人戦（ジャイアンツタウン）に3―2。先発の育成選手・山本晃が5回4安打無失点で3勝目（3敗）を挙げた。梅林が3回の4号ソロなど2安打2打点。巨人先発・山田は2回2安打2失点で3敗目（5勝1セーブ）。育成選手の宇都宮と郡が2安打1打点。

楽天はヤクルト戦に6―5で逆転サヨナラ勝ち。9回1死で阿部が同点の左前打。最後は島内が中越えにサヨナラ二塁打を放った。ともに2安打2打点。先発・大内は2回2安打3失点。ヤクルト先発・坂本は4回5安打3失点（自責2）。西村が2回に4号2ラン、沢井が9回に9号ソロ。武岡が2安打をマークした。

西武―オイシックス戦（カーミニークフィールド）は3―3で引き分け。西武先発の育成選手・佐藤爽は6回5安打無失点。岸が5回の3号2ランなど2安打、古川が2安打1打点。オイシックス先発で今季限りでの退団が決まった薮田は5回9安打3失点（自責2）だった。篠田、山田和が2安打。

DeNAはロッテ戦（小田原）に6―1。先発の育成選手・深沢が5回2安打8奪三振無失点の好投で1勝目（1敗）。九鬼が初回に先制7号2ラン、益子が初回に4号ソロ。井上が2安打1打点、育成選手の上甲が2安打。ロッテ先発の育成選手・秋山は4回2/3を6安打5奪三振4失点で2敗目（1勝）。愛斗が2安打を放った。

広島―中日戦（由宇）は5―5で引き分け。広島先発のドラフト2位・佐藤柳（富士大）は5回0/3を5安打6奪三振で3失点。田中が3安打2打点だった。中日先発・三浦は2回8安打3失点。育成選手のモニエルが6回に3号2ラン。ブライトが3安打1打点、尾田が3安打をマーク。

くふうハヤテ―オリックス戦（浜松）は3―3で引き分け。くふうハヤテ先発・笠原は5回6安打3失点（自責1）。平尾が3安打2打点。オリックス先発のドラフト6位・片山（NTT東日本）は4回2/3を5安打2失点。杉沢が3安打、福田が2安打を放った。

阪神はソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に7―3。先発・富田が5回1/3を5安打2失点で2勝目（1敗）を挙げた。山田が8回の3号3ランなど3安打5打点、育成選手の福島が2安打1打点。ソフトバンク先発・オスナは1回1安打2奪三振無失点で、2番手・村田が3回0/3を3安打1失点で2敗目（6勝）。イヒネが3安打1打点、育成選手の佐藤航が2安打。