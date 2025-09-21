ロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。俳優の木村拓哉（52）とかき氷を楽しむ様子を披露した。

Takaは「木村くんとカキ氷」と書き、カウンターに並んで座り、かき氷を食べる写真や、こぼれてしまったものをストローですする姿などを投稿。「日本で夏の思い出！最高でした！^_^ありがとうございます！」とつづった。

また、木村も自身のインスタグラムで「高校生みたいな誘いに付き合ってくれたTakaでした…。そして、対応して下さったお店のスタッフの皆さんに感謝です。ありがとうございました」とつづった。

Takaはかつて、木村と同じ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）で、NEWSの「森内貴寛」として活動しており、今年3月に木村とラジオで共演した時に「木村くん」と呼んで話題となっていた。

フォロワーからは「美味しそう」「仲良しで素敵」「カッコいい先輩に恵まれてる」「良かったね！」「かき氷めっちゃ美味しそ」「キムタクに写真撮ってもらってる」などの声が寄せられていた。