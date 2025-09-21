JRAの武豊騎手（56）が21日、TBS「東京2025世界陸上」の中継にサプライズ生出演。男子110メートル障害で5位入賞した村竹ラシッド（23＝JAL）に花束を手渡した。

全競技が終了し「名場面一挙見せ&初公開SP」と今大会を振り返る中で、村竹のレースをVTRで振り返った。VTR後、お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀が「さぁそして何と、実は村竹選手にお祝いのために、とある方がこちらに駆けつけてくれています。この方です!どうぞ」と呼び込んだ。

その人物は大ファンの武だった。村竹は驚きの表情で今にも心臓が止まりそうなリアクションだった。武から「5位入賞おめでとうございます」と花束を手渡された。

村竹は「一番好きです。ありがとうございます」と目を輝かせた。武は「昼間に競馬のレースに乗って、急いで来ました」と明かしつつ「村竹選手が凄くいつも応援してくださっているのを知っていたので、今回の大会も凄く力を入れて応援させていただきました」と伝えた。

さらに「世界5位で、あれだけ悔しがれる人って凄いなと思って。本当に感動して…友達になってください」と思いを語った。また、村竹から大レースで実力を出しきるために心掛けていることを聞かれると「僕よりも大舞台を踏んでいるので…」と笑った。

そして「走りを僕は一度乗って、感触を確かめたい。ラシッド選手に乗って」と背に乗せてほしいとお願いして会場を笑わせた。これに村竹は「ぜひ鞭叩いてください」と応え、最後はがっちりと握手し、ハグした。