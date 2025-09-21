周囲から「老害」と呼ばれるのが自分の親だなんて… 古い価値観のまま自分は正しいと主張する父母「私が面倒みるしか」葛藤する娘【作者に聞く】
寿司屋で順番待ちをしているとき、店員が少人数の客をカウンター席に優先的に案内したら、「順番を抜かすな、非常識だぞ！」と店内で騒ぐ人が。周囲から冷たい視線を浴びているのは、自分の父親だった…。
【漫画】本編を読む→私の親が老害になった…絶望
現代の常識とズレた古い価値観のまま自分たちは正しいと主張し、その押し付けを煩わしく感じる娘が主人公の漫画『わたしの親が老害なんて』を紹介するとともに、著者の西野みや子さん(@miyakokko61)にインタビューした(前編)。
■「長女の私が面倒みるしかない」…葛藤する娘の苦悩
現在、夫と二人暮らしの栄子は、結婚した娘の美咲とは離れて暮らしている。近所に住む80代の両親は、美咲が小さいころはありがたい存在だったが、娘が巣立ち、夫婦二人の時間が当たり前になると煩わしくなった。
元教員の夫は威圧的で、父に逆らわない母も昔の価値観を押し付けてくる。一緒に外出すると店でクレームを言い、悪びれない親の代わりに栄子が謝罪することもあった。「周囲から『老害』と呼ばれるのが、自分の親だなんて…」。栄子は、「長女の私が面倒みるしかないのか」「こんなふうに考える自分は薄情なんだろうか？」と葛藤する。
そんなある日、妊娠した娘の美咲が帰省した。つわりでほとんど食べられない美咲に対し、両親はお寿司の出前を取り、「生ものは控えている」と言えば「お祝いだから」「ちょっとくらいいいんじゃないか」と聞き入れない。さらに、「染めた髪は、赤ちゃんに悪い影響があるのでは？」と言い出して美咲を困惑させた。
■「老害」は他人事ではない…作者が語る創作の原点
本作の制作きっかけについて、西野さんは「『老害』というテーマは担当編集さんからいただいた企画です。私自身、誰かを明確に『老害』と感じた経験はあまりないが、限界集落で育った環境で男尊女卑や古い価値観に触れる機会が多くありました。都会での一人暮らしを経て、田舎の独特な考え方に改めて気づかされることもあり、『老害』は特別な存在ではなく、誰の身近にも潜んでいる可能性があるのだと感じ、このテーマで描きたいと思った」と語る。
「老害」とはどのようなものかと尋ねると、「描きながら改めて感じたのは、『老害』とは特別な誰かを指すものではなく、私たちのすぐそばにあるものだということだ。年齢に関係なく、自分の価値観や経験を他人に押しつけてしまったり、異なる文化や考え方を受け入れようとしない態度が、そうした摩擦を生む原因になるのではないか」と考えているそう。
