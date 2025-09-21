持つだけで存在感を放つ！いつものコーデにプラスしたい「柄ものバッグ」4選
いつもの着こなしにプラスするだけで、ぐっと存在感を放つアイテムが欲しい！そこで今回は、北里琉とともに、投入するだけで一気におしゃれ度がアップする「柄ものバッグ」を4つご紹介します。普段のコーデを簡単に格上げしてくれるアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて♡
感度高めな今っぽコーデをつくるなら【柄ものバッグ】でアソビをプラス
なんか決まらない、物足りないな〜ってときは、柄ものバッグを思い切って、一点投入♡
コーデは一見シンプルだけど、なんかしゃれてる。そんな上級者おしゃれが叶うのです！
Cordinate ヒョウ柄で絶妙な甘辛バランスをIN♡
白ワンピにヒョウ柄でスパイスをプラス。コーディネートのアクセントになるひとクセなバッグがおかわ♡
Item 【artemis by DIANA】ヒョウ柄ファーバッグ
インパクト大なファーバッグ。このバッグを持つだけで一気に上級者コーデが完成！
Item 【DIANA】チェック柄バッグ
太めのチェックが可愛い♡ モノトーンでどんなコーデにもあわせやすいのがうれしいところ。
Item 【minit mute】ヒョウ柄バッグ
小ぶりなヒョウ柄が大人っぽさを演出。ベルトを調整すればいろんなアレンジが楽しめる！
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／北里琉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
北里琉