持つだけで存在感を放つ！いつものコーデにプラスしたい「柄ものバッグ」4選

いつもの着こなしにプラスするだけで、ぐっと存在感を放つアイテムが欲しい！そこで今回は、北里琉とともに、投入するだけで一気におしゃれ度がアップする「柄ものバッグ」を4つご紹介します。普段のコーデを簡単に格上げしてくれるアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて♡

感度高めな今っぽコーデをつくるなら【柄ものバッグ】でアソビをプラス

なんか決まらない、物足りないな〜ってときは、柄ものバッグを思い切って、一点投入♡

コーデは一見シンプルだけど、なんかしゃれてる。そんな上級者おしゃれが叶うのです！

Cordinate ヒョウ柄で絶妙な甘辛バランスをIN♡

白ワンピにヒョウ柄でスパイスをプラス。コーディネートのアクセントになるひとクセなバッグがおかわ♡

ヒョウ柄バッグ 6,490円／カシュカシュ（アンビリオン）白カットワークミニワンピース 13,200円／LILLIAN CARAT（リリアンカラット）ネックレス 9,900円／アビステ ブーツ 38,500円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Item 【artemis by DIANA】ヒョウ柄ファーバッグ

インパクト大なファーバッグ。このバッグを持つだけで一気に上級者コーデが完成！

ヒョウ柄ファーバッグ 11,000円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Item 【DIANA】チェック柄バッグ

太めのチェックが可愛い♡ モノトーンでどんなコーデにもあわせやすいのがうれしいところ。

チェック柄バッグ 17,050円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Item 【minit mute】ヒョウ柄バッグ

小ぶりなヒョウ柄が大人っぽさを演出。ベルトを調整すればいろんなアレンジが楽しめる！

ヒョウ柄バッグ 26,125円／minit mute（HANA KOREA）

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

