「返品してきて」3000円のベビー服を買った夫に、妻が激怒｜妻は娘に無頓着【ママリ】

この漫画は、神谷もち(＠神谷もち)さんの友人・竹子が子育てを通して「無意識のうちに親の価値観を刷り込まれて育った」と気づくまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻は娘に無頓着』第5話をごらんください。

妻・竹子は娘のさつきにフリマアプリで買ったボロボロのベビー服を平気で着せています。そこで夫のしんごは、娘のために3000円のかわいい洋服を購入しました。しかし竹子は夫の勝手な行動に激怒し洋服を返品するように迫ったのです。

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

しんごは、かわいい一人娘のために新品の洋服を買って帰宅。竹子も喜んでくれるだろうと期待していたのですが、反対に激怒されて困惑します。



竹子は日ごろからフリマアプリを活用して節約しているので、3000円の出費で節約がむだになると思ったのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）