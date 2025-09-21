東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、不可解な言動を繰り返した後に、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長が１８日付でＸ（ツイッター）に投稿した。

市政に関して「住宅リフォーム助成金の受付をはじめ、９月議会で止まっているとされていた補正予算分の事業が予定通り執行されました」と記した。

財政課が発表した資料によると「一般会計補正予算（第２号）の専決処分について」として「市議会が解散したことに伴う市議会議員選挙経費及び台風１５号による災害に係る経費などを令和７年９月１１日に専決処分しました」と、市議会解散中の緊急対応であることが記されている。

田久保市長が挙げている「住宅リフォーム振興事業補助金の増額 ２０００万円」も専決されているが、最大額は田久保市長の疑惑騒動が発端となった「市議会議員選挙に係る経費 ６３００万円」。

市長の投稿に対して「担当課の職員が頑張ってくれた成果」「田久保ってる」「議会が止まったから専決処分しなきゃいけなかったんですよね。それを『予定通り執行』と言うのはおかしいです」「議会解散させなければより多くの予算が使えたのでは？？笑」「専決しただけだろ！誤解を与える書き方するな！」「職員の努力でしょう」「私が止めてしまっただろ」「何をいまさらｗ」「予定通り卒業証書なるものを提出してください」「その議会、止めたのは誰？」「仕事しているアピールがすごい多いんですけど」「なぜ『されていた』って他人事なんですか？」「誰のせいで９月議会が止まってるの？」「仕事してますアピールいらないんですよ」とツッコミが相次いでいる。