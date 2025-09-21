SUPER EIGHTの村上信五（43）が放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。同じ年にデビューも、扱いが違い過ぎて「そっから、あとは反骨です」と思っているグループを明かした。

村上は、MCの明石家さんまから「お前ら関西やから、関東に行くときって、色々気を遣ったやろうしな。東京にいっぱいグループあるし」と聞かれ「それは！おっしゃる通り」と答えた。

さらに「東京に合わせなきゃいけないっていう。大阪のルール、東京の人たち知らなかったですし、“たこ焼き食ってりゃいいから”って言われたの今でも覚えていますしね。“面白いこと言えるんだろ”とか、全員ギャグできると思われてましたしね」と語った。

また「同期がそれこそタッキー＆翼、嵐でしたから」と言い「忘れもせんのが、僕らデビューの時の会見が原宿の汚い雑居ビルの屋上やったんですよ。嵐はハワイでクルーザー借りて大々的な記者会見で。俺らは、デビューしたらあんな感じになれる思ったら、小さなのぼり渡されて、裏地のついてないハッピ着せられて…」と言い、「そっから、あとは反骨です。ずっと」と続けた。

村上は96年に事務所入り。同年に、横山裕、松本潤、二宮和也、相葉雅紀らも事務所入りしている。また、「関ジャニ8」でCDデビューしたのは2002年12月18日。嵐は99年、タッキー＆翼は02年にデビューしている。