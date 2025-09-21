≠ME、全国ツアー追加公演でサプライズ発表 地上波冠バラエティー放送＆有明アリーナ特別公演決定
アイドルグループ・≠MEが21日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで全国ツアー2025『We want to find “カフェ樂園”』追加公演を開催。そこで地上波冠バラエティー番組放送決定と有明アリーナでの特別公演の開催をサプライズ発表した。
【ライブ写真】大冒険の雰囲気あふれる！圧巻のパフォーマンスで魅了した≠ME
今回のツアーは、海を舞台にした大冒険がコンセプト。“カフェ樂園”と呼ばれる人類最後の桃源郷を目指し、ステージ上に設置された巨大な船がムービングステージとして実際にアリーナを縦断するという、スケール感あふれるコンセプチュアルなライブ演出となった。
本ツアーの1曲目としておなじみの「神様の言うとーり！」に始まり、「最強のラブソング」「夏が来たから」「君はこの夏、恋をする」で会場の熱は序盤から急上昇。そこから一転、「P.I.C.」ではまるでSF映画の一場面のように一瞬で闇に包まれた幻想的な空間が広がった。
蟹沢萌子・櫻井もも・冨田菜々風によるユニット曲「薄明光線」などが披露されるなど、追加公演ならではのサプライズが演出も。アンコールでは8月27日に配信リリースされたばかりの「君を見かけた」ｗパフォーマンス初披露した。
冨田は「こうやって楽しい時間を皆さんと共有できることはすごく幸せだなと感じております。そしてここまでいろいろな会場を回らせていただいて、今日が最後ってさみしくてどうしようって思うんですけど、どの会場もまっすぐに声やペンライトなど想いを届けてくれるおかげでここまで頑張ることができましたし、メンバーもすごく支えになっていました。これからも皆さんを笑顔にできるように頑張りたいなと思えるような時間でした！」とツアーへの思いを語った。
そして、≠MEの地上波冠バラエティー番組のスタート、さらに11月に有明アリーナでの『≠ME 特別公演 2025』の開催がサプライズで発表された。蟹沢が「私たち≠MEの冠バラエティー番組が日本テレビにて放送決定しました！すごくうれしいです。バラエティー力をまだまだ鍛えていきたいとグループみんなで思っていますので、ぜひみなさんに楽しみに待っていていただけたらと思います」と意気込み。
続けて「11月28日と29日には有明アリーナにて特別公演の開催が決定しました！」と報告。「このツアーがひとつ区切りとなってしまい寂しいなという気持ちがあったんですけど、またみんなとの約束が作れるってことですよね？この毎年恒例の特別公演を今年も開催させていただけるのはみなさんのおかげです！一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と喜んだ。
