SUPER EIGHTの村上信五（43）が放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。若い頃からの勉強熱心さに共演者が感心する場面があった。

村上が同番組に出演するのは約17年ぶり。MCの明石家さんまは、村上との初対面はさんまが主催のカラオケ会だったとし「20年前？」と言うと「よう覚えてますね。あれはもう、27、8年前です。業界入って間もない頃。もうすぐ30年になるんで」と語った。村上が芸能界入りしたのは14歳だった1996年。

村上がカラオケ会に参加したのは「まだ未成年でしたから」と言うと、さんまは「わざわざ、カラオケを見たいって大阪からやって。笑いの勉強っていうか、俺たちの会合の中に入って」と言うと、村上は「1曲も歌わず、ウーロン茶しこたま飲んで帰るっていう」と振り返った。

また、「覚えてますか？フジテレビの『向上委員会』、始まって間もない時に、またここに来て新しいことをやってらっしゃると、これも“勉強させていただけないですか？”って共通のスタッフを通じて」見学したことも明かした。さんまは、村上がマスクをしてスタッフにまぎれて、2015年に開始した「さんまのお笑い向上委員会」番組を見学していたと語ると、共演の松尾伴内も「熱心ねやえ」と驚きの声。さんまも「それくらいやっとんねん」と語っていた。