TBS¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿´ÇÈÄ¥¢¥Ê
¡¡¸µTBS¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤Ç¥Ñ¥êºß½»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÂÚºßÃæ¤Î¤Û¤Ü¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ØÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖNEWS23¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë±«µÜÅã»Ò(54)¡£
¡¡¡Ö#coldbrew¡¡#¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¡¡#¸×²°¤µ¤ó¤Î±§¼£¶â»þ¤«¤É¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ï¥ó¥ì¥ó¥í¥ó¥°¤ÎÈ±·¿¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¶á±Æ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖåºÎï¡×¡ÖTV¤È¤«½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¤è ¸µµ¤¤Ê»Ñ¸«¤¿¤¤¤Ê¤¢¡× ¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÎÉ¤ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æµ±¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í♡¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¾åÉÊ¡×¤Ê¤É¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£