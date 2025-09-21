◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)

ヤクルトの先発・山野太一投手が、今季自己最長の7回を投げ、しかも今季自身初となる無失点ピッチングを披露しました。

前回6回途中6失点で降板したDeNA戦と打って変わって、この日は切れ味抜群の山野投手。初回は阪神先頭の近本光司選手、2番中野拓夢選手を2者連続で空振り三振とすると、続く森下翔太選手にこそ2塁打を打たれますが、ピンチの場面で4番佐藤輝明選手をこの回3つ目の空振り三振に抑え、無失点の立ち上がりを披露します。

その後2回、3回にも2つずつの三振を奪い、直球を軸にしながら、スライダーやカーブなど変化球を交えた巧みな投球で阪神打線を翻弄します。

2回に2点援護した打線は5回にも山田哲人選手が3打数3安打となるフェンス直撃の2塁打や、古賀優大選手の2塁打など打者一巡の猛攻でさらに6点を援護。雨天中断がありながらも、山野投手のキレは衰えず、今季最長となる7回のマウンドも無失点を継続します。

再び雨で中断し、再開後の8回のマウンドには2番手の松本健吾投手が上がりました。

山野投手は7回105球、被安打7、無失点という内容で4勝目の権利を得て降板。今季最多に並ぶ9奪三振で四球は与えず、終始コントロールが冴えた投球となりました。