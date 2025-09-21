ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 阪神はヤクルトに大敗 先発の伊藤将司が5回途中8失点で3敗目 阪神はヤクルトに大敗 先発の伊藤将司が5回途中8失点で3敗目 阪神はヤクルトに大敗 先発の伊藤将司が5回途中8失点で3敗目 2025年9月21日 22時13分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇セ・リーグ 阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日 神宮） 阪神は先発・伊藤将が乱調で大敗した。優勝決定後、5勝6敗と黒星が先行した。 伊藤将は2回に山田の11号ソロなどで2点を先制されると、5回に7安打を集中され、自己ワーストの8失点。CSへ不安を残す結果となった。 打線は8回に森下の犠飛で1点を返しただけ。佐藤輝はコンディション不良から復帰後、12打席目でヒットを記録した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 熱烈虎党タレント CSで古巣相手に投げる藤浪晋太郎が見たい！「甲子園のお客さんも沸くんじゃないか」 2位DeNAが2度の中断を挟みながら広島に快勝 デーゲームで敗れた3位巨人と2ゲーム差に広げる あぁ巨人…再び自力2位の可能性が消滅 デーゲームで敗れ、ナイターで2位DeNAが勝つ 2差で残り6戦 熱烈ベイ党・垣花正 愛するがゆえにチクリ「オースティン。この時期だけ頑張る人になりました」