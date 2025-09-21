◇セ・リーグ 阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日 神宮）

阪神は先発・伊藤将が乱調で大敗した。優勝決定後、5勝6敗と黒星が先行した。

伊藤将は2回に山田の11号ソロなどで2点を先制されると、5回に7安打を集中され、自己ワーストの8失点。CSへ不安を残す結果となった。

打線は8回に森下の犠飛で1点を返しただけ。佐藤輝はコンディション不良から復帰後、12打席目でヒットを記録した。