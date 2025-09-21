陸上の第20回世界選手権は21日、東京・国立競技場で最終日を迎えた。トラック最終種目となったのは男子400メートルリレー決勝。日本は6位でメダル獲得はならなかったが、9日間の戦いが幕を閉じる。

日本での開催は2007年大阪大会以来3度目で、東京開催は1991年以来、34年ぶり2度目だった。日本では新型コロナウイルスに影響で原則無観客開催となった21年東京五輪・パラリンピック以来となる国際大会。5万人を超える大観衆が連日詰めかけ、合計入場者数は61万9288人と発表された。最終日もイブニングセッションはチケットが完売し、今大会最多の5万8723人が来場。大雨による中断のアクシデントもあったが、大きな声援が送られた。

前回の91年東京大会は10日間開催で58万1462人が国立競技場に詰めかけた。34年前を超える人数が国立競技場に足を運んだ。

日本は競歩の男子35キロで勝木隼人（自衛隊）、女子20キロで藤井菜々子（エディオン）がともに銅メダルを獲得。メダル獲得は2つとなったが、男子400メートル決勝で、中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が同種目日本勢34年ぶりのファイナリストとなるなど、選手は奮闘。11種目で入賞を果たし、23年ブダペスト大会に並ぶ過去最多タイとなった。

男子棒高跳びのアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録を樹立するなど、国立競技場は熱気に包まれた。