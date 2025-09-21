¥Î¥ó¥¹¥¿ÀÐÅÄ¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×Âçºå¥³¥á¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹¤ÇàµÒÀÊ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹á¤òÈäÏª
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢NON STYLEÀÐÅÄÌÀ¡Ê45¡Ë¤¬21Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖOSAKA COMEDY FESTIVAL 2025¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
15Æü¤«¤éÂçºå¤Î³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¾Ð¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÂçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¸ø±é¤Ï¡¢ÂçºåÈ¯¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¤È¡Ö¤À¤ì¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈµÒÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ÈµÒÀÊ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥¹¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤°¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£µÈËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ý¿Í¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Âçºå¤ÎÌ¤Íè¡¢Âçºå¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼ê¤¬¤±¤¿¸ø±é¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢³¤³°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÈÁÈ¤á¤Ð¡¢¤ä¤ì¤ë¤Ä¤¯¤ê¡ÊÂæËÜ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÍèÇ¯¤âµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡ÖÂçºå¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£