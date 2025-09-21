【【学マス】雨夜燕、実装決定。 初報PV【アイドルマスター】】 9月21日22時より配信

バンダイナムコエンターテインメントは、アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」は新たに「雨夜燕」を学マス1.5周年となる11月に実装することを発表した。

「雨夜燕」は劇中の舞台である初星学園の生徒会副会長であり、学園No.2の実力を持つアイドル。実力相応のプライドを持ち、尊大な態度を取る。自分にも他人にも厳しいが、面倒見は良い。幼馴染の星南をライバル視しており、いずれ星南を超えて『一番星（プリマステラ）』になると公言している。

9月21日22時よりYouTube公式チャンネル「アイドルマスターチャンネル」にて初報PVが公開。ソロ楽曲「理論武装して」が先行公開された。

