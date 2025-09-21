■どうしてこんな空気になってしまったのか？最近、なんだか、周りの雰囲気が変わった気がする。朝の挨拶に、以前のような笑顔が返ってこない。目が合っても、ふっと逸らされる。話しかけても、「あ、ごめん。今ちょっと……」と切り上げられてしまうことが増えた。どうして……？何か、私、変なことしたかな。娘の美羽にお揃いの髪飾りをつけて登園させた朝も、「かわいいね」と言ってくれたのは先生だけで、いつも話していたママたちは遠巻きにこちらを見ながら、何かをひそひそと話していた。

心の中に、じんわりと不安が広がる。でも、わからない。どうしてそんな空気になったのか、本当に、心当たりがない。お揃いのバッグを持った日、みんなで写真を撮っていた輪の中に入りかけたら、誰かが小さな声で「また……」と呟いたのが聞こえた。その瞬間、胸の奥が、キリキリと痛んだ。私、ただ――仲良くなりたかっただけなのに。■ただ仲良くなりたかっただけなのに！「そういえば、茜ちゃんの水筒可愛かったな……」ふと気になって、斉藤さんにLINEを送ってみた。子どもたちの水筒、どこで買ったか聞きたかっただけ。ほんの些細なやりとりのつもりだった。でも、送ったメッセージの下には、既読のマークがいつまでもつかない。……おかしいな、前はすぐに返ってきたのに。数日後、保育園の前で斉藤さんを見かけた。声をかけようと一歩近づいた瞬間――彼女は目を逸らし、別のママの方へ歩いて行ってしまった。まるで、私の存在に気づかなかったかのように。胸がざわつく。もしかして……と、恐る恐るLINEをもう一度開く。斉藤さんの名前をタップしてみる。アイコンはそのままだったけど、メッセージが送信できない状態になっていた。え……これ、もしかして……ブロック、されてる？手が震える。スマホを見つめたまま、目の前がじんわりと滲んでいった。――そんな、つもりじゃなかったのに。「まねした」のは、嫌がらせじゃなくて、ただ、ただ、仲良くなりたかっただけだったのに。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)