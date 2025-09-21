バレーボール女子ＶリーグＫＵＲＯＢＥの元監督、丸山貴也（まるやま・たかなり）さんが２１日午前、がんのため亡くなった。６３歳だった。長野県出身。妻は、８４年ロサンゼルス五輪バレーボール女子銅メダルの丸山（旧姓・江上）由美さん。通夜は２６日午後６時、葬儀・告別式は２７日午前１０時３０分から、いずれも東京都町田市原町田１―６―２８、コムウェルホール町田駅前会堂けやきで。喪主は由美さん。

丸山さんは、筑波大バレー部時代に、日立のコーチに就任。由美さんが小田急の監督に就いた８６年に結婚。その後、小田急、ＫＵＲＯＢＥなどの監督を歴任、ＫＵＲＯＢＥでは先に次女・紗季（現在はビーチバレー選手）が入団しており、親子で師弟関係となった。

２３年からは関東大学リーグ２部・江戸川大学の指揮を執り、由美さんがコーチを務めていた。この日、江戸川大は都留文科大との試合を３―１で勝利。コーチで日立の選手だった横野（旧姓・永富）有紀コーチは「相性のよくない相手だったんですが、丸山さんが指導した夏場の練習が生きた結果だと思います」としみじみ。試合後に丸山さんのことを伝えると、選手たちは号泣したという。

由美さんは、スポーツ報知の取材に「バレー界でいくつものチームでよく頑張ってくれたと思います。私たちは夫婦であり、親友でもありました」と貴也さんへの思いを語った。がんが見つかったのが８月１４日で、９月３日に入院したばかりだった。