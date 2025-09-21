※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦仲が悪化しますが、裏切っていたのは藤枝でした。芹はしつこく迫る藤枝を拒み、元夫が仕事で成功していると聞き離婚を悔やみます。その後、藤枝は元夫に怒りをぶつけるも、芹が草太にも言い寄っていた事実を知りショックを受けます。やがて藤枝は社内で感情を爆発させますが、芹からストーカー呼ばわりされたことで、逆上して掴みかかろうとします。騒ぎを聞きつけた本部長が現れ、2人を制止し別室へと連れていきます。同期たちは、戻ってきた本部長から衝撃の事実を聞かされ――!?



■藤枝が退職！しかし本部長の本音は…

■すっかり噂の的になった芹は会社に居場所を失う■わかっている…芹が心を閉ざした理由藤枝は自ら本部長に退職を申し出ました。しかし本部長は、その精神状態が普通ではないことを見抜き、まずは診断書を提出するよう命じます。不適切な関係の果てに行き着いた結末は、まさに自業自得――それでもどこか不憫に感じているようです。一方、芹は「裏切るなんて思った通り」と陰口を叩かれ、職場での孤立感を強めます。藤枝もまた同情なのか、皮肉なのか、「散々貢がされて捨てられた男」と囁かれる始末。その後、藤枝は草太に再び電話をかけました。芹が自分を避けるようになった理由は、もうわかっている――そう静かに告げます。草太や元夫を責める気持ちはなく、ただお金のない自分には、もはや芹の興味が向かなくなったのだと悟ったのでした。(スズ)