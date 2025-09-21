Ç®Îõ¸×ÅÞ¥¿¥ì¥ó¥È¡¡CS¤Ç¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ëÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÊ¨¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡ÊÉÔÄê´ü¡¢¸å5¡¦50¡Ë¤¬20Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê58¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éDeNAÆþ¤ê¤·¤¿¸µºå¿À¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DeNA¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡ª²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì!!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¡Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¤ò°¦¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾Â¼¡¢DeNA¥Õ¥¡¥ó¤Î³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ô³÷ÍýÇµ¡Ê30¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎµÜ¾ëÌïÀ¸¡Ê19¡Ë¤¬½¸·ë¡£Æ±¶É¤Î±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë70Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Î¤ÏDeNA¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÍ¤Í¡¢Íß¤ò¸À¤¦¤È¤Í¡¢¤³¤³¤ÇÆ£Ï²Åê¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È2022Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë½é¤á¤ÆÅ¨ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÊ¨¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Þ¤Ç¡Êºå¿ÀÀï¤Ë¡ËÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤â¡Ä¡×¤È¾¾Â¼¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦DeNA¥Õ¥¡¥ó¤Î³À²Ö¤Ï¡ÖÆ£Ï²¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤É¤Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËèÆü¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡ª¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤ËÆ£Ï²¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¡£