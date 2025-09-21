フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が２１日、スポーツＳＰとして『第２回女子３００ｍ走サバイバルレンチャン」が放送され、ＳＮＳ上で「ガチで泣いた」「ボロ泣き」などの声が相次ぐ反響となっている。

今年２月の第１回では、女子プロレス団体「スターダム」の悪役レスラー・上谷沙弥（２８）は「プロレス人気を爆発させたい」と奮闘し、純粋な思いとともに反響を呼んだ。上谷は今回も出場し、惜しくも決勝の一歩手前で敗退。「プロレスをもっと盛り上げたくて、第２弾決めたのに、決勝に進めなくて悔しいです」と悪役メイクがボロボロにとれてしまうほど号泣。上谷を応援し続けた悪役レスラー仲間２人に「みんながいたから頑張れた」と大泣きした。

この映像に、千鳥・ノブは「余裕で泣けるシーンや。家なら泣いてる」、かまいたち・濱家が「俺はもう泣いてたもん」、かまいたち・山内が「友情の塊や」と感動した。

ＳＮＳ上でも「もう泣けたよ」「めっちゃいい子だな」「普通にボロ泣き」「普通に泣いたよ」「マジでガチめに泣いた」「泣ける」「上谷最高だよ！」などの声が続々。最終日を迎えた「世界陸上」の裏で繰り広げられた熱い戦いが反響を呼んでいる。