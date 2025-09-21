ヘンク伊東純也が待望の移籍後リーグ戦初ゴール！首位相手に右足で鮮やかなダイレクトシュートを叩き込む
９月21日に開催されたベルギーリーグの第８節で、伊東純也と横山歩夢が所属する６位のヘンクが、首位のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦した。
この試合で、一時は同点となるゴールを決めたのが、左サイドハーフで先発した伊東だ。
０−１で迎えた56分、右サイドからのパスを鮮やかにダイレクトで捉え、鋭いシュートをネットに突き刺してみせた。
今夏にスタッド・ドゥ・ランスから移籍し、３年ぶりにヘンクに戻ってきた32歳の日本代表アタッカーは、これが今季の公式戦２点目。リーグ戦では待望の初ゴールとなった。
その後も好クロスからビッグチャンスを創出した伊東は69分に交代。ヘンクは後半アディショナルタイムに決勝ゴールを許し、１−２で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也が鮮やかなダイレクトシュートでリーグ戦初ゴール
