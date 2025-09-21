今までのやり方だと、結局ぶつかることになるかも。

2022年9月、NASAは宇宙を旅する小惑星に宇宙船を衝突させ、その軌道を変更することに成功しました。これは、いつか巨大な隕石が地球めがけて飛んできたときのための「小惑星軌道変更技術」を実証したもの。

ただ、これはある意味その場しのぎであり、いつか再び脅威になるかもしれない小惑星の軌道を一時的に動かしたに過ぎないのです。

小惑星の軌道変更はただの「先送り」？

先週フィンランド・ヘルシンキで開催された欧州惑星科学会議で発表された新たな研究によると、何かを衝突させて小惑星の軌道を変更させたとしても、いずれは地球との衝突コースに戻され、単に地球の危機を先送りするだけになるおそれがあります。

研究結果では、無差別に小惑星に衝突させてしまうことで、小惑星が地球の近くにある「重力キーホール（鍵穴）」と呼ばれる領域を通過するリスクがあると示唆されています。

研究結果を発表したイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のNASA研究員Rahil Makadia氏は声明で次のように話しています。

「スイートスポット」を狙う

NASAのDARTミッション（二重小惑星軌道変更試験）では、地球近傍小惑星ディディモスを周回する小惑星ディモルフォスに探査機を衝突させ、その軌道を変更しました。この2つの小惑星は地球に脅威を与えることなく、軌道変更したことでディモルフォスが何かしら地球に影響を及ぼすこともありませんでした。

探査機の衝突によりディモルフォスの軌道は約32分変化し、運動エネルギー衝突が惑星防衛技術として有効であることが実証されました。

今回の新たな研究では、小惑星が地球と衝突コース上にある場合、衝突後の軌道の変化を考慮すべきだと指摘。研究チームは、無計画に小惑星へ衝突させるのではなく、最適な位置を狙うべきだと提案しています。

さらに同チームはDARTミッションで収集したデータを用いて、小惑星表面において「重力キーホール」へ誘導する確率が最も低い地点をマッピングする計算手法を開発しました。

小惑星のどの位置が衝突に適しているのかを判断するには、天体の形状や表面、自転、質量、地形（地表のクレーターや丘）を把握する必要があります。それを知ることで、惑星防衛に挑むチームは運動エネルギー衝突後の小惑星の軌道を予測し、最も安全な衝突地点を選定することができるのです。

「こうした確率分布マップがあれば、小惑星を地球から遠ざけつつ、衝突軌道に戻るのを防ぎ、長期的に地球を守れるのです」とMakadia氏は語っています。