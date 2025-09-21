陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、男子１６００メートルリレー決勝が行われ、土砂降りの雨の中でのレースはボツワナが２分５７秒７６で優勝して、初の金メダルを獲得、アメリカの４連覇を阻んだ。

４００メートル決勝進出メンバー３人をそろえたボツワナが初制覇。２走の大黒柱レツィレ・テボゴが２位に浮上し、トップ米国との差を一気に詰めると、最後は今大会４００メートル金メダリストのブサンコレン・ケビナシピがゴール直前で米国をかわし、頂点に立った。テボゴは「我々は王者になることを夢見てここに来た。このメダルを共有できてうれしい」と胸を張った。

アメリカは２日間で異例の３レース

この日午前には、前日の男子４００メートルリレー、同１６００メートルリレーの各予選でいずれも他チームの妨害を受け、救済対象になったチームの再レースが行われた。

男子１６００メートルリレーには４連覇がかかる米国とケニアが登場し、決勝の９枠目をかけて一騎打ち。米国が２走でリードを奪って逃げ切った。しかし、２日間で異例の３レース目となった決勝ではボツワナと０秒０６差の２位に終わり、１走のバーノン・ノーウッドは「これが私たちができる最善のこと」と受け止めた。