¡¡£Æ£±¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£¶°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë£µ°Ì¤ÈÁ°¤ò¹Ô¤¯»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤éÊá¤¨¤¤ì¤º¡¢¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ÇÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ£¶ÈÖ¼ê¤È¾å°Ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢£±¼þÌÜ¤«¤é¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤ÈÈ´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë£¶°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤Ø¡£¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢É¬»à¤ÎÄñ¹³¤Ë¤¢¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÊá¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Íèµ¨¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤ÆÆó¼ÔÂò°ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£ÀµÇ°¾ì¤Î°ìÀï¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤È¤ÎàÄ¾ÀÜÂÐ·èá¤ËÇÔ¤ì¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆþ¾Þ¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÄËº¨¤ÎàÇÔÀïá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï³ÑÅÄ¤Î²÷Áö¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¤âÂ³½Ð¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð³ÑÅÄ¥¯¥Ó¤Ç¡¢¥í¡¼¥½¥ó»ÄÎ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¡¡£¶°Ì¥¡¼¥×¤Ï¿ÊÊâ¤·¤¿¤±¤É¥í¡¼¥½¥óÈ´¤±¤Ê¤¤ÍÍ¤¸¤ã£²£¶Ç¯¤Î¥·¡¼¥È¤ÏÌµ¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈá´ÑÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥È³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òµö¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£