実物と並べたーーいッ♡【ガチャ】眺めていたくなる可愛さ！「生活雑貨チャーム」

何が出るかわからないドキドキ感に加え、高いクオリティやコレクションしやすいお手頃価格も人気の【ガチャ】。最近は、魅力的なコラボ商品も続々登場しています。今回は、その中でも“実物そっくり！”と話題沸騰中で、ファッションアイテムやインテリアとしても可愛い「生活雑貨チャーム」をご紹介します。

バッグやポーチに“じゃら付け”したい

「まじかわいい」と@gnm.aoさんが紹介するのは「KOSE COSMEPORT ミニチュアチャーム」。本物そっくりで思わず二度見のクオリティです。シルバーのボールチェーンもキュートな印象で◎ 全7種あり、1回\300（税込）です。

高クオリティでマニア心をくすぐる！

日本発のコーヒー機器メーカー【Kalita（カリタ）】のミルやドリッパー、ポットのミニチュアが全8種登場。バッグやポーチに取り付けたりインテリアとして飾ったりしてもおしゃれ！ @ftn_picsレポーターHaruさんによると「ミルはどちらもハンドルが回せる」「ロトとメジャーカップも本物さながらの見た目」なのだとか。1回\400（税込）です。

どちらも人気が出そうなので、販売店舗を事前リサーチしてから出かけるのがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N