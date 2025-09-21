◇セ・リーグ 巨人2―5中日（2025年9月21日 バンテリンD）

巨人は午後2時開始のデーゲームで中日に逆転負けを喫して3連勝ならず。8月23日以来29日ぶりとなる貯金2をまたも逃し、勝率5割に逆戻りとなった。

その後、午後6時開始のナイターで2位のDeNAが広島戦（横浜）に勝利。その結果、DeNAとのゲーム差は2に開き、巨人の自力2位の可能性が再び消滅した。

巨人は18日のヤクルト戦（神宮）に敗れて自力2位が消滅。だが、翌19日の広島戦（東京D）に勝って自力2位の可能性が復活し、20日の広島戦に勝利して2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出が決定していた。

この日は初回に主砲・岡本の適時二塁打で2点先制したが、日米通算200勝目を目指した田中将大投手（36）がその裏、2死から上林に16号ソロを浴びて1点差とされると、2回には新人の石伊に逆転2ランを被弾。

結局、2―5で逆転負けを喫し、田中将は6回途中5安打5失点KOで史上4人目となる日米通算200勝を前に3戦連続足踏みとなり、今季4敗目（2勝）を喫している。