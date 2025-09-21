JO1金城碧海、TAEYEON「To.X」をカバー「僕なりの表現を落とし込んだ」「語学のスキルアップ目的も兼ねて」
グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、公式YouTubeチャンネルのメンバーセルフ企画「PLANJ」（プラント）にてTAEYEONの「To.X」をカバーした。
【動画】TAEYEON「To.X」をカバーするJO1金城碧海
「To.X」は、少女時代のメンバーであり、ソロアーティストとしても高い評価を得ているTAEYEONの楽曲で、今回のカバーについて金城は「自分の語学のスキルアップ目的も兼ねて、たくさんの人に自分のいいと感じた楽曲を知ってもらいたいと思い、カバーさせていただきました」とコメント。韓国語での歌唱に挑戦している。
また、金城は8月末、JO1を代表し、リーダーの與那城奨とともにタイ・バンコクで行われた『NIPPON HAKU BANGKOK 2025』の表彰式に出席。さらに、自身の圧倒的なスタイルを生かして韓国・ソウルで開催された『SEOUL FASHION WEEK』にてモデルとしてランウェイデビュー。多様な海外での活動を広げていく上で、語学スキルの向上にも意識を向けている。
今回のカバー歌唱については「オリジナルには寄せつつも、僕なりの表現を落とし込んだので、その点に注目してください！」とアピールしている。
