¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥«¥¤¥ª¡¦¥Ü¥ó¥Õ¥£¥àÁª¼ê¡Ê34¡Ë¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡á¤¬20Æü¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÊ¶¼º¤·¤¿·ëº§»ØÎØ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£21Æü¤ËÁª¼êËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Õ¥£¥àÁª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë·ëº§»ØÎØ¤òÍî¤È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£21Æü¤Ë¡Ö¥«¥¤¥ª¤Î·ëº§»ØÎØ¤Îµß½Ð¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î²¼¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ØÎØ¤Î²èÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£º£¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¿·´´Àþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤Î»úËë¤òÉÕ¤±¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£