「陸上・世界選手権」（２１日、国立競技場）

３４年ぶりの東京開催となった陸上世界選手権は９日間の熱戦を終えた。ＴＢＳの中継では２年前のオレゴン大会でキャスターを卒業した俳優の織田裕二が“復活”。連日名言を連発し、大会を盛り上げた。今大会生まれた名言を振り返る。２０日のテレビ番組では卒業宣言も飛びだしたが、惜しむ声が出ている。

◇男子１００メートル予選でサニブラウン・ハキームが敗退

「う〜ん、厳しいね、世界陸上って。本当に、本当に怖い世界だよね。決勝に２回行くなんて、完全な実力がある証拠でも予選落ちしてしまう。う〜わ、怖っ！これが世界だと言うのを見せつけられた」

◇男子棒高跳びでデュプランティスが６メートル３０の世界新でＶ

「赤の他人ですよ、なんでこんなに心を動かされるのか。１日だけ代わってみたい。気持ちいいだろうな〜」

◇男子８００メートル予選に日本の１９歳、落合晃が登場

「晃（こう）って名前だけど、あきらとも読むじゃないですか？僕、１９歳の時に石川晃って役でデビューしたんです。どうでもいいんですけど」

◇男子４００メートルで中島佑気ジョセフが日本勢３４年ぶり決勝進出

「ないないない！奇跡ですよ。絶対と言っていいぐらい決勝に行けると思ってなかった、僕は。決勝に残るの？男子の４００が？ああ、もう立ってられない。全然、頭が真っ白、今。あり得ないことが起きたの」

◇女子４００メートルでマクラフリンレブロニが世界歴代２位の４７秒７８で金。１９８５年のマリタ・コッホ（東ドイツ）の世界記録４７秒６０に迫る好タイムに興奮

「１位の記録ってやんちゃな記録なんで。やんちゃな時代ですよ。もうこんなの消したいって、いつも思ってる記録に、手が届くよ！」

◇男子１１０メートル障害５位入賞の村竹ラシッドの涙のインタビューに

「ヤバイ。もらい泣きしそうになっちゃったけど。大好きだぜ！」

◇男子２００メートルで金メダルのライルズ（米国）がリレーでの金メダル宣言に反応

「ノアごめんなさい！金はウチ（日本）が獲るかもしれません」

◇２０日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」で卒業宣言

「もうやらないですよ。本当に卒業します。僕はテレビで応援します。お叱りの言葉もたくさんあることを踏まえて、体力の限界！楽しいうちにやめたい！もう迷惑かけちゃう。老兵は去ります！」

◇最終日の女子４００メートルリレーで今季限りで引退のジャマイカのシェリーアン・フレイザープライスが日本を意識した赤と白のド派手な髪で登場

「なんと姉さん、もう泣いちゃうよ。なんていい人なんだ」