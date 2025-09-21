リヴァプールはブライトンMFバレバを注視していると英メディア 来夏マンUとの争奪戦が勃発か
ブライトンの若き怪物はすでにビッグクラブから注目されている。
『TEAM talk』によると、ブライトンに所属する21歳のカメルーン代表MFカルロス・バレバにリヴァプールが興味を示しているという。
2023年8月にフランスのリールからブライトンに完全移籍を果たしたバレバは加入以降主力として活躍。PA内で不用意なファールを犯してしまうなどまだ若さゆえの粗いプレイも見られるが、足下の技術は試合を重ねるごとに向上しており、その身体能力は抜群。昨季も34試合に出場し、3ゴール1アシストとブライトンの中盤の要として躍動しており、今季も主力として活躍している。
若くしてブライトンの中核を担うバレバだが、果たして今冬にも移籍をしてしまうのだろうか。
Sit back, relax and enjoy EVERY angle of Carlos Baleba's wonder goal against West Ham... pic.twitter.com/3RxoivJEkT— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2025