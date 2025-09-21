元衆院議員の金子恵美氏（47）が20日放送の日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に出演し、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）に出馬する小泉進次郎農相（44）について言及した。

若さと知名度、発信力を武器に、報道各社の世論調査では高市早苗前経済安保担当相とともに“2強”と目される小泉氏。出馬会見を見た金子氏は「農政に関しては大臣の経験があったので最も自信を持って答えていた。生産者寄りというよりどちらかと言うと消費者寄りの目線で見ていたので。中山間地の農政のことも研究されていた」と印象を語り、地方創生や防災庁に関しては「石破さんの継承をかなり意識していた」と話した。

それでも「1つ引っ掛かったのは」として「1つ1つの政策論はもちろん大事だが、もう少し大きな国家ビジョンとか国家像を石破さんがなかなか示さなかったことがこういった形になっていると思うので（小泉氏に）大きなビジョンを示して欲しかった。日本の政治の根幹にかかわる政策っていうところですよね。統治機構とか皇位継承とか」と指摘。

「高市さんは憲法改正とか言いました。皇位継承についても言及したので、そこを示すことが国民全体へのメッセージになったはずなので、そこが見えなかったのが気になった。（政策の）9本の柱には出してるんでしょうけど」と述べた。

小泉氏は公約で憲法改正の議論を推進していくことに言及。高市氏は19日の出馬会見で憲法改正に言及し、男系の皇統を守るための皇室典範改正を唱えた。