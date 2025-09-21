お笑いコンビ「千鳥」と「かまいたち」が21日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。今回は「第2回女子300m走サバイバル」に出演した最年少17歳のアイドルのド根性に脱帽した。

同企画はビリは即脱落となる12人のサバイバルレースで、生き残り続けた4人が決勝進出となる。前回王者のフィットネストレーナーのAYA、モデルのギャビーらが挑戦した。

残り6人となった準々決勝レースで脱落したのは挑戦者の中で17歳の最年少だったアイドルグループ「僕が見たかった青空」の岩本理瑚。ゴール直前の混戦で、何としてでも抜こうとして頭から滑り込み、まさかの“ヘッドスライディング”でゴールした。

これにVTRを見守っていた千鳥とかまいたちの4人はびっくり。大悟は「理瑚ちゃんの根性…」と驚きを隠せなかった。岩本はレース後に「負けました」と悔しさを露わにしつつ「最後、滑り込みました。手さえ前にあればいいかなと思って。転んだとかじゃなくて、自らの意思で。勝ちたかったので、少しでも手が届けばって思ってダイブしました」と転んだわけではなく自らの意思で“ヘッドスライディング”をしたと明かした。

このコメントに山内健司は「アイドルやねんから…」と心配し、濱家隆一も「根性凄いわ…」と拍手。大悟も「凄いで…顔面からいくって」と脱帽した。