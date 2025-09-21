悪天候の影響でマルセイユ対PSGの“ル・クラスィク”の延期決定…代替開催日は調整中

リーグ・アン第5節マルセイユ対パリ・サンジェルマン（PSG）の一戦は、悪天候のため延期となることが決定した。



ブーシュ＝デュ＝ローヌ県知事は21日、同日に予定されていた“ル・クラスィク”を開催しないと発表。マルセイユの本拠地『スタッド・ヴェロドローム』周辺で大雨が降り「大きなリスクがあるため、試合は延期される」と説明している。



現地紙『ル・パリジャン』によると、フランス気象局は午後に最大風速55kmの突風、試合時間帯には最大45kmの強風を予想。さらに大雨と雷雨、洪水の警報も出されているという。



なお、代替日程に関しては翌22日になる可能性が高いとも伝えている。