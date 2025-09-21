女子4×100mリレーでは前回覇者のアメリカが41秒75で金メダルを獲得。22年のオレゴン大会から3連覇を達成した。

決勝のレースは今大会100mと200mの2冠を達成しているM.ジェファーソン ウッデン（24）をはじめ、23年ブダペスト大会の100m金メダリスト、S.リチャードソン（25、アメリカ）らが名を連ねた。

レースはスタートから1走のジェファーソン ウッデンが快足を飛ばした。ライバル・ジャマイカと競るも最後はアンカーのリチャードソンが振り切り、1着でフィニッシュ。レース後には今大会が最後の世界陸上となるジャマイカのS.フレイザー プライス（38）とジェファーソン ウッデンが抱き合い互いを称え合った。

予選では今季世界新の41秒60（全体トップ）をマークし決勝進出を決めたアメリカ。パリオリンピック™でも金メダルを獲得した強豪が今大会も制した。

同種目は05年のヘルシンキ大会以降、アメリカとジャマイカで優勝を分け合ってきた。今大会ライバルのジャマイカに勝利したアメリカが3大会連続で金メダルを手にした。また同日に行われた4×400mでもアメリカが大会新記録で金メダルを獲得している。銀メダルはジャマイカ、銅メダルはドイツが獲得した。

【女子4×100mリレー結果】

金メダル：アメリカ 41秒75

銀メダル：ジャマイカ 41秒79

銅メダル：ドイツ 41秒87