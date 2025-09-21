ÂÎ©Íü²Ö¡¡ÌÜ¹õ½ð¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂÎ©Íü²Ö¤¬£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÜ¹õ·Ù»¡½ð¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£²£±¡Á£³£°Æü¤Î¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¡¢£±£°·î£±£±¡Á£²£°Æü¤Î¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂÎ©¤ÏÌÜ¹õ½ðÄ¹¤«¤é°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ò°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¹õ½ð¤Ï£±£¹£²£µÇ¯¤ËÈ¯Â¡£ÂÎ©¤Ï¡ÖÌÜ¹õ·Ù»¡½ð£±£°£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤Î¼°Åµ¤Ë°ìÆü½ðÄ¹¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤äÈÈºá¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£