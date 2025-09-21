男女お笑いコンビ、交際0日で結婚発表 夫婦コンビとして活動へ「人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブ」
【モデルプレス＝2025/09/21】お笑いコンビ・エレガント人生の中込悠（36）と山井祥子（31）が9月21日、それぞれのSNSを更新。結婚したことを発表した。
【写真】コンビから夫婦へ 結婚発表したお笑いコンビの和装ショット
中込は、自身のX（旧Twitter）を通じて「この度、祥子と結婚いたしました！人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」と報告。「交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思いますが、夫婦になっても穏やかにエレガント人生らしく活動していくので見守っていただけたらうれしいです！」と夫婦・コンビとして活動していく今後への意気込みを綴った。
また、山井も自身のXで「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」と投稿。「“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか。どうか温かく見守っていただけると幸いです」と呼びかけ、和装姿の夫婦写真を披露している。
エレガント人生は、2020年5月に結成。動画配信を主戦場にしておりYouTube登録者数は60万人を達成している。幅広いキャラクターを演じ、リアルすぎるあるあるネタコント動画が話題となっている。2024年にはコンビ共著である小説『酔い醒めのころに』を発売するなど活躍の場を広げている。（modelpress編集部）
◆男女お笑いコンビ・エレガント人生が結婚
