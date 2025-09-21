¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¸ø³« ¡È¼ó°Ì¥¡¼¥×¡É¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Î½ç°ÌÊÑÆ°¤Ë¾×·âÁö¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/21¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿ABEMA¤ÇËè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï20»þ¡Á¡Ë¤¬9·î21Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ´Ö½ç°Ì¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤Î½ç°ÌÊÑÆ°
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ25Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÌÜÁ°¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×Âè1²óÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬2°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÇÈÍð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃ¯¤¬1°Ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤È¤Ï
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡È¼ó°Ì¥¡¼¥×¡É¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Î½ç°Ì¤ËÊÑÆ°
¢¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×Âè1²óÅêÉ¼Ãæ´Ö·ë²Ì
