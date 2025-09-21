ギクっ！「妻の葬儀」の相談をしていたことがバレた｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第28話をごらんください。

ツマ子が離婚を考えていることなどつゆ知らず、仕事終わりの見舞いに訪れる夫。意識障害を起こしているさなか、葬式の話をしていたことを言わない夫に不信感を持ちながら、ツマ子は真相を確かめることに。挙動不審になる夫を尻目に、素直な気持ちを伝えます。

葬儀の話をしていたことを問いただすと、急にしどろもどろになる夫。必死でフォローしようとしますが、苦しい言い訳にしか感じることができません。



離婚を切り出され、目が飛び出るほど驚く夫は、ツマ子にどれだけひどい対応をしてきたか、自覚していないのかもしれませんね。

