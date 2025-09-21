ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¡×°û¿©Å¹¤«¤é¡ÈºÇ°¡É¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¥Ö¥Á¥Ã¡ª¡ÖÄÙ¤ì¤Á¤Þ¤¨¡ªµÒ¾¦Çä¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬21Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¡×¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¡ÈºÇ°¡É¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¡×¤Ê°û¿©Å¹¤Ë¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÍµÈ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Å¹¤â¤½¤ì¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤Ç¤âÆóÈÖ¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢´é¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!²¿»þ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±?¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¢¤ó?¡×¤È¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³«Å¹»þ¹ï¤Î¸á¸å5»þ¤ËË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¹¤Ï¤Þ¤À³«¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡£¡ÖË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤Ç¥³¥ó¥³¥ó¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î²»¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢²¶¤Î¤³¤È¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ìµ»ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Õ¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢5Ê¬¸å¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍµÈ¤¬¥È¥ó¥°¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¹°÷¤Ï¡Ö¤ª¤¤!¤½¤ì¡¢ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤è!²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î!¡×¤ÈµÞ¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿»Ò¶¡¤¬µã¤¤¤¿¤¿¤á³°¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢Å¹°÷¤Ï¤¤¤é¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÅ¹°÷¤¬¡Ö¤¢¤ì?¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÍµÈ¤µ¤ó?¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤Çµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤½¤ÎÅ¹¤Î¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¤¹¤´¤¯É¾È½°¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡È¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡É¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÄÙ¤ì¤Á¤Þ¤¨!µÒ¾¦Çä¤Î¤¯¤»¤Ë!¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¤¹¤°¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£