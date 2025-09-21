ノートパソコンを落としたりぶつけたりした場合、そのまますぐに使って大丈夫？【パソコンのプロが回答】
ノートパソコンをうっかり落としてしまった場合、そのまますぐに使っても問題ないのでしょうか。
「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説します。
（今回の質問）
ノートパソコンを落としたりぶつけたりした場合、そのまますぐに使ってOKでしょうか？
（回答）
【表】パソコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
また、筐体（きょうたい）以外で最も壊れやすいディスプレイやUSB端子などにも注意しましょう。USB端子に何かを接続していた場合、落下時などにその部分に集中的に力がかかることで端子部分が故障することもあります。機種によりますが、USB端子だけの修理でも基盤全体の交換になり、かなりの高額出費となる場合もあるのです。
そのほか、サイズによっても故障の危険性が変わります。モバイルパソコンの場合、落としても問題が発生しないように堅牢（けんろう）性を重視して作られている製品が多いですが、15.6型や16型のパソコンなどでは堅牢性はそれほど高くありません。室内移動などで大型のノートパソコンを持ち運ぶときは十分注意しましょう。
仮に内部に何らかの問題が発生した場合、起動しない、ディスプレイの表示がおかしくなっている、キーボードが反応しないなどの明らかに落としたことによる影響が発生します。そのほか、機種などによりますが、本体に電気的な問題がないかを確認する検証プログラムを搭載している場合もあります。自分が確認する範囲で問題なくても、この機能で異常が分かる場合もあります。対応している機種の場合はこのような診断機能を活用してみましょう。
長期的に見た場合、バッテリーが不安ですが、通常の落下程度では大きな問題になる事はありません。落下などで焦った場合、各社が提供している保証サービスへの加入を考えるきっかけになりますが、バッテリー含めて不安な場合は、パソコンメーカーにどのような対応ができるかを相談してみることも重要です。
この記事の執筆者：
上倉 賢
ノートパソコンを中心にパーソナルコンピューティングに関する国内外での取材、記事執筆をインターネット黎明期の1990年代から行っています。雑誌、新聞などのメディアへの記事執筆、各種協力なども行っています。
(文:上倉 賢)
基本的にはそのまま使って問題ない場合が多いですノートパソコンを落とすなど、強い衝撃を加えた場合、筐体（きょうたい）に問題がないか、パソコン自体が動作するかを確認します。問題なく使えるようなら、基本的にそのまま使っても大丈夫です。とはいえ、一般的には落としたり、どこかにぶつけたりした場合、筐体（きょうたい）に何らかの傷がつく可能性が高いです。外見に問題なくても、内部に問題が発生している場合もあります。
また、筐体（きょうたい）以外で最も壊れやすいディスプレイやUSB端子などにも注意しましょう。USB端子に何かを接続していた場合、落下時などにその部分に集中的に力がかかることで端子部分が故障することもあります。機種によりますが、USB端子だけの修理でも基盤全体の交換になり、かなりの高額出費となる場合もあるのです。
そのほか、サイズによっても故障の危険性が変わります。モバイルパソコンの場合、落としても問題が発生しないように堅牢（けんろう）性を重視して作られている製品が多いですが、15.6型や16型のパソコンなどでは堅牢性はそれほど高くありません。室内移動などで大型のノートパソコンを持ち運ぶときは十分注意しましょう。
動作に問題があるか確認する方法は？筐体（きょうたい）自体を確認して問題なければ、次に動作のチェックをしましょう。電源を入れ、画面表示やキーボード、タッチパッド操作の確認、さらには通信機器の動作や各端子類など細かい部分もチェックします。問題がなければ、基本的にはそのまま使えます。
仮に内部に何らかの問題が発生した場合、起動しない、ディスプレイの表示がおかしくなっている、キーボードが反応しないなどの明らかに落としたことによる影響が発生します。そのほか、機種などによりますが、本体に電気的な問題がないかを確認する検証プログラムを搭載している場合もあります。自分が確認する範囲で問題なくても、この機能で異常が分かる場合もあります。対応している機種の場合はこのような診断機能を活用してみましょう。
長期的に見た場合、バッテリーが不安ですが、通常の落下程度では大きな問題になる事はありません。落下などで焦った場合、各社が提供している保証サービスへの加入を考えるきっかけになりますが、バッテリー含めて不安な場合は、パソコンメーカーにどのような対応ができるかを相談してみることも重要です。
