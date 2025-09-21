­à¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ­á¤Ç´Ú¹ñ¥°¥ë¥áÎ¹¤ò¤·¤¿ÇðÌÚÍ³µª¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyukikashiwagi_official¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÀÄ¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ú¹ñ¥°¥ë¥áÎ¹¤òËþµÊ

¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢´®Ç½¤·¤¿´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡ÖÂçËþÂ­¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎÇðÌÚ
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyukikashiwagi_official¤è¤ê¡Ë

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¥­¥é¥­¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤æ¤­¤ê¤ó¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤­¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤åºÎï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¤æ¤­¤ê¤ó¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£