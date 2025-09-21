¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×ÇðÌÚÍ³µªà¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñá¤ËÈ¿¶Á
ÀÄ¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ú¹ñ¥°¥ë¥áÎ¹¤òËþµÊ
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢´®Ç½¤·¤¿´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡ÖÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤åºÎï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¤æ¤¤ê¤ó¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£