à²¾ÌÌÉ×ÉØ¤ò¼«Ç§á64ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁêËÐ´ÑÀï2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¿³È½¤ÎÊý¤Î¤è¤¦¡×¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ë¤Í¡×
¿³È½¿ÆÊý¤Î¸å¤í¤ËÅÐ¾ì
¡¡à²¾ÌÌÉ×ÉØá¤¬ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤ò´ÑÀï¤·¡¢ÅÚÉ¶²¼¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌÉ×ÉØ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤ÈÂê¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò(64)¡£¡Ö¡Ø¤ªÁêËÐ¹Ô¤«¤Ê¤¤?¡Ù¡Ø¹Ô¤¯¡¼¡¼¡¼!¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÇØÃæ¤Î¿³È½¿ÆÊý¤Î¸å¤Ç¤ªÁêËÐ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¥Ï¥³¤Á¤ã¤óá¤³¤Èºî²È¤Î´ä²¼¾°»Ë(64)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÏÅÙ¡¹à²¾ÌÌÉ×ÉØá¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤´ä²¼¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¡Ö(¤Ï¤³¤Á¤ã¤ó¤â¿³È½¿ÆÊý¤ß¤¿¤¤¡Ä¾Ð)Ç÷ÎÏËþÅÀ!!️ ÎÏ»Î¤Îµ¤¹ç¤¤Þý¤ë´ãº¹¤·¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡¡¹â°Â´Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡¼!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅÚÉ¶²¼¤Ç¤Î´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡2¿Í¤Î´ÑÀï»Ñ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¿ÆÊý¤Î¸å¤í¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¥Á¥³¤µ¤ó¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ï¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¿³È½¤ÎÊý¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ï¤³¤Á¤ã¤ó¡¢´ÓÏ½¤¢¤ë¤Í¡¡²¾ÌÌÉ×ÉØÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¸«¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿ÍÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¼¡¡¹¤ËÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£