¥ê¥ì¡¼»ø¤ÏÌµÇ°£¶°Ì¡¡£³Âç²ñ¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¤Ê¤é¤º¡¡£³Áö¶ÍÀ¸¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬áÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¹ñÎ©¤Ç¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¼º³Ê¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀã¿«ÆÏ¤«¤º¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦ÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¤ÈÆ±¤¸£±Áö¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê£³£°¡Ë¡á½»Í§ÅÅ¹©¡á¡¢£²ÁöÌøÅÄÂçµ±¡Ê£²£²¡Ë¡áÅìÍÎÂç¡á¡¢£³Áö¶ÍÀ¸¾Í½¨¡Ê£²£¹¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡á¡¢¥¢¥ó¥«¡¼±ÂôÈô±©¡Ê£²£²¡Ë¡á£Ê£Á£Ì¡á¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢£³£¸ÉÃ£³£µ¤Î£¶°Ì¤Ç£±£¹Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°ÊÍè£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±«Ãæ¤Î·èÀï¡£Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¾®ÃÓ¤¬¥®¥¢¥»¥«¥ó¥É¡¢ÌøÅÄ¤¬¥®¥¢¥µ¡¼¥É¡¢¶ÍÀ¸¤¬¥®¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Þ¥ó¡¢±Âô¤¬¥®¥¢¥Õ¥£¥Õ¥¹¤Î¥Ë¥«¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥ë¥Õ¥£¥Ý¡¼¥º¤Ç·Ò¤®¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££´¥ì¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤®ÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡££³Áö¤Î¶ÍÀ¸¤Ï¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬áÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥¿¥¤¥à¤â£±ÈÖ°¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥À¥ë¤Ë¤¤¤±¤¿¤È»×¤¦¡£º£²ó¤ÏËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÇØÉé¤Ã¤¿¡££³Áö¤Î¶ÍÀ¸¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£¹ÉÃ£·£±¡££¸¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ç¥Ð¥È¥ó¤¬·Ò¤¬¤é¤º¡¢ÌµÇ°¤Î¼º³Ê¡££´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç°Ì´¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£