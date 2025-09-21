夫婦の問題に義母からアドバイスされると、正直モヤッとしてしまいますよね。口出しせずに見守っていてくれるのが一番ですが、あれこれ言われるとストレスが溜まってしまいます。特に子作りに関してのプレッシャーは、イライラしてしまうようで……。

今回は、子作りのプレッシャーをかけてくる義母の話をご紹介いたします。

嫁に圧をかける

「義母に会うと始まる子作りの話。孫を楽しみにしてくれる気持ちは、もちろんありがたいですよ？ でもこればかりは授かりものだし、私たち夫婦のタイミングもあるのに、義母は『孫はいつ見れるのかしら？』『子作りしてるの？』とプレッシャーをかけてくるんです。イラッとしたので夫に言うように伝えたら『あの子に言うと怒るんだもん』『だからあなたが頑張ってくれれば……！』と言われ、余計にムカつきました。

息子に怒られてるのに、なぜ私には平気で言えるのだろう……。しかも私が一人で頑張るものでもないんですけどね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 子作りのプレッシャーってストレスになりますよね。いくら義母とはいえ、夫婦の問題にあれこれ口出しするのはナンセンスです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。